- Rusia are, de asemenea, propriile sale "linii rosii" care nu trebuie trecute, a avertizat duminica ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, la o zi dupa loviturile occidentale impotriva unor tinte siriene, relateaza Reuters si TASS. Realizarea unui compromis rezonabil cu privire la un proiect…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie au atacat noaptea trecuta - 04:00 ora Romaniei - mai multe pozitii din Siria cu lovituri chirurgicale menite sa distruga arsenalul de arme chimice. Coalitia a lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, dar Rusia spune ca ''un numar semnificativ'' dintre ele…

- Prima reacție a Rusiei in urma atacului asupra Siriei a venit din partea ambasadorului rus la Washington. Anatoli Antonov a avertizat ca loviturile vor avea consecințe. Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, mai multe ținte guvernamentale…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din…

- „Incercarile Occidentului de a exercita presiuni si a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din Rusia au fost evidente si fara precedent” Camera superioara a Parlamentului Rusiei a inregistrat o serie de incercari din partea altor tari de a impiedica desfasurarea de alegeri prezidentiale democratice…

- Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat luni ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

