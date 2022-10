Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va avea nevoie probabil intre doi si patru ani pentru a-si reconstrui armata la nivelul de dinaintea razboiului din Ucraina, susține ministrul eston al Apararii, Hanno Pevkur. El a pledat in favoarea exercitarii unei presiuni continue la adresa Mosc

- Arsenalul rus s-a diminuat in razboiul pe care Moscova il duce in Ucraina, Vladimir Putin avand nevoie „de la doi la patru ani” pentru a-și reface forțele armate la nivelul de dinaintea conflictului, a apreciat marți ministrul apararii eston, Hanno Pevkur, relateaza AFP, citata de Agerpres. Potrivit…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca centrala nucleara Zaporijjia din Ucraina va functiona sub supravegherea autoritatilor de la Moscova, dupa ce presedintele Putin a anuntat oficial anexarea la Rusia a regiunii in care se afla instalatia. Centrala, cea mai mare din Europa, a fost…

- Ministrul polonez de Externe spune ca, in cazul utilizarii armelor nucleare tactice de catre Rusia in Ucraina, „lumea va raspunde ferm” și nu exclude o intervenție militara din partea NATO. „Intr-o astfel de situație, raspunsul țarilor NATO ar fi probabil cel prezentat de șeful Consiliului Național…

- Pe 29 august, comandamentul de Sud din Ucraina a anunțat ca a inceput ofensiva din regiunea Herson. Rusia a crezut astfel ca atacul va avea loc in sud și și-a mutat echipamentul in regiune. Apoi, in loc de sud, ofensiva a inceput acolo unde se așteptau mai puțin, iar acest lucru i-a facut sa intre in…

- La șase luni de la invazia sa in Ucraina, Rusia este afectata de un deficit tehnologic sever cauzat de sancțiuni. Dupa ce au lansat (sau au pierdut in lupta) mult mai multe rachete decat au anticipat inițial, soldații Moscovei se bazeaza acum din ce in ce mai mult pe stocurile vechi de muniție din epoca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Criza forței de lupta cu care se confrunta Rusia o impinge la masuri cu urmari previzibile. „O saptamana de instrucție nu inseamna nimic – este o cale directa spre spital sau spre moarte”, au explicat analiștii militari pentru publicația independenta rusa de limba engleza The Moscow Times . La mai puțin…