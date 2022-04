Rusia va ataca şi Finlanda? Imaginile care dau şi mai mulţi fiori Rusia a facut o „greșeala strategica de proporții”, deoarece Finlanda și Suedia par a fi pregatite sa adere la NATO chiar din vara. Washingtonul mizeaza pe aceasta evoluție care va intinde armata Rusiei și va mari alianța occidentala de la 30 la 32 de membri, ca o consecința directa a invaziei președintelui Putin in Ucraina. […] The post Rusia va ataca si Finlanda? Imaginile care dau si mai multi fiori first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Efectul agresiunii rusesti in Ucraina: Suedia si Finlanda vor intra in NATO la vara, scrie The Times, preluat de defapt.ro. Finlanda isi va depune aplicatai pentru aderarea la NATO in iunie, mai arata, azi, cotidianul britanic. „Rusia a facut o „gafa strategica masiva", deoarece Finlanda si Suedia par…

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina. Oficialii NATO au declarat pentru CNN ca discuțiile despre aderarea Suediei și Finlandei la bloc au…

- Rusia a avertizat Finlanda și Suedia cu privire la „repercusiuni militare și politice grave” daca se alatura NATO in contextul razboiului din Ucraina. Cu toate acestea, Finlanda a decis insa sa sfideze avertismentul Rusiei. Țara baltica a facut un prim pas pentru aderarea la Organizația Tratatului Atlanticului…

- Evident ca nimeni nu are informatii certe, nimeni nu vine cu dovezi clare, toti vin doar cu presupuneri, cu ipoteze si cu probabilitati. Toti jongleaza cu idei si supozitii cu nonsalanta de parca ar fi oracole. Inteleg nevoia oamenilor de a fi informati, de a sti lucruri, de a fi incurajati, de a auzi…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunțat vineri dupa reuniunea extraordinara a liderilor țarilor membre ca Alianța Nord-Atlantica va continua sa ofere sprijin Ucrainei, afirmand ca obiectivele Kremlinului nu se limiteaza la Ucraina. Principalele declarații ale lui Jens Stoltenberg: ne-am…

- Pentagonul a informat ca sefii de stat major ai Statelor Unite si Rusiei au vorbit vineri la telefon, in contextul in care Washingtonul se teme ca Rusia va invada Ucraina in zilele urmatoare, transmite AFP. Generalul Mark Milley si generalul Valeri Gherasimov „au discutat despre mai multe domenii de…

- O delegatie de oficiali americani de rang inalt se afla in Europa in aceasta saptamana pentru a discuta despre coordonarea potentialelor sanctiuni pe care Washingtonul si aliatii sai le-ar putea lua in cazul in care Rusia ar invada Ucraina, informeaza Reuters.

- SUA au respins ferm, miercuri, 26 ianuarie, in raspunsul scris adresat Rusiei, una dintre principalele revendicari ale Moscovei, refuzand sa inchida ușa NATO Ucrainei. Cu toate acestea, Washingtonul susține ca a oferit o „cale diplomatica” pentru a fi evitat un conflict armat. Aceasta scrisoare mult…