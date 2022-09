Rusia va anexa oficial teritoriile ocupate din Ucraina pe 30 septembrie

Discursul lui Vladimir Putin in fața Adunarii Federale ar putea avea loc pe 30 septembrie, a anunțat RIA Novosti, citand o sursa parlamentara. O sursa RIA Novosti a declarat ca in aceasta zi va avea loc un „eveniment protocolar”, al carui nivel de organizare indica prezența președintelui. TASS a citat o sursa din Duma de Stat care a declarat ca „procedura pentru ca regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie sa devina parte a Rusiei” ar putea avea loc in acea zi. De asemenea, TASS a raportat ca Duma de Stat va examina pe 28 septembrie proiectele de lege privind „reincorporarea in Rusia” a teritoriilor…