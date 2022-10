Stiri pe aceeasi tema

- Duma de Stat a Rusiei a incetat pentru o perioada nedeterminata sa mai transmita in direct sesiunile plenare pentru a proteja informatiile de ”inamicul nostru”, a declarat marti un deputat rus, in timp ce Camera inferioara a Parlamentului dezbatea subiecte legate de razboiul din Ucraina, relateaza…

- Rusia a pierdut pe teritoriul Ucrainei peste 2.300 de tancuri, 5.000 de blindate, 264 de avioane și 226 de elicoptere. Razboiul nu s-a incheiat rapid, dupa cum a sperat Moscova. De aceea, este o intrebare actuala daca va reuși armata rusa sa se reechipeze fara un acces sigur la materiile prime de importanța…

- In cadrul schemei, plata integrala din luna decembrie va fi urmata in primavara viitoare de o schema de subventii diferentiate, menita sa plafoneze facturile, dar sa stimuleze oamenii sa economiseasca energie. Din martie 2023 pana la sfarsitul lui aprilie 2024, gospodariile private ar plati 0,12 EUR…

- Vicepresedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, Piotr Tolstoi, se declara increzator in inaintarea armatei ruse in Ucraina, care ”va cuceri Kievul”, insa considera ca nu este nevoie de folosirea armei nucleare pentru ca Moscova sa-si incheie invazia, relateaza BFMTV, scrie…

- Au fost vandute un total de 41.698 de masini noi, a spus AEB, in scadere fata de peste 110.000 in august 2021. Industria auto din Rusia, dependenta in mare masura de investitiile straine, lanturile de aprovizionare si piese de schimb, a fost lovita de sanctiunile occidentale impuse Rusiei ca raspuns…

- Vladimir Putin schimba legea, dupa ce un cetatean i-a reclamat ca nu se poate inrola in armata. Presedintele rus Vladimir Putin va cere guvernului sa stabileasca garantii de munca pentru cetatenii care doresc sa se inroleze ca voluntari, pentru a participa la „operatiunea militara speciala” din Ucraina.…

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters. ”Avertizam americanii…

- Compania a reluat productia unora dintre modelele populare Lada la fabrica sa principala din Togliatti in iunie, dupa ce a oprit partial productia in primavara din cauza penuriei de piese electronice cauzata de sanctiuni. Compania, al carei actionar de lunga durata, producatorul francez de automobile…