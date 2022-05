Președintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat marți, 10 mai, ca Moscova a fost de acord sa ajute Minskul sa produca rachete, inclusiv una similara modelului rus de racheta Iskander, in contextul in care incearca sa iși consolideze capacitațile militare, relateaza agenția de știri Belta, potrivit Reuters.In cadrul unei reuniuni a oficialilor din domeniul apararii din Belarus, Lukașenko a afirmat ca evenimentele din Ucraina au demonstrat importanța unor trupe dotate cu arme și echipamente moderne și foarte eficiente, subliniind, de asemenea, importanța logisticii.Liderul de la Minsk a mai…