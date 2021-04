Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurarea militara rusa la frontiera cu Ucraina este mai mare decat cea din 2014, cand Rusia a invadat Crimeea, subliniaza Pentagonul, care refuza sa prezinte o estimare, insa catalogheaza aceasta mobilizare de forte drept „foarte ingrijoratoare” si denunta o escaladare la Marea Negara, relateaza…

- Rusia va avea in curand peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina, a declarat marti ministrul ucrainean Dmitro Kuleba in cadrul unei conferinte de presa online pentru jurnalistii straini, lansand un apel la adoptarea de noi sanctiuni economice impotriva Moscovei. Ucraina, UE, SUA si…

- Rusia a desfașurat 150.000 de militari la granița sa cu Ucraina, cel mai mare numar desfașurat pana acum, dar și importante elemente de logistica militara care par sa indice ca armata rusa are in vedere un conflict, a anunțat șeful diplomației europene Josep Borrell, citat de Euronews.

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

- De cateva saptamani, toate privirile sunt indreptate catre frontiera dintre Rusia și Ucraina, acolo unde situația devine tot mai exploziva de la o zi la alta. Pe buzele tuturor sta intrebarea „va exista un razboi intre Rusia și Ucraina?” iar aceasta temere crește pe masura ce Rusia se pregatește intens…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…