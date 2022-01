Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins temerile ca Rusia ar putea inchide robinetul de gaz catre Europa in cazul unor sanctiuni din cauza consolidarii trupelor sale la granita cu Ucraina, informeaza DPA, relateaza Agerpres. Vezi și: NATO intensifica prezenta militara in estul Europei, inclusiv in Romania / Rusia…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a salutat, luni, angajamentele statelor membre de a suplimenta capabilitatile militare in estul Europei, inclusiv in Romania, in contextul presiunilor militare exercitate de Rusia asupra Ucrainei, dar Moscova denunta "limbajul amenintarilor". - in…

- „Nu este dreptul Federației Ruse sa spuna Romaniei, Bulgariei sau NATO unde sa puna sau sa nu puna prezența militara”, a declarat secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, intr-un interviu acordat Libertatea. „Nu e niciun fel de mister, ca și in forma scrisa a raspunsului nostru, aceste cereri…

- Posibila trimitere de trupe suplimentare NATO in Romania, vehiculata miercuri de Joe Biden și Emmanuel Macron, semnalizeaza „angajamentul Occidentului pentru Romania ca aliat și partener strategic”, spune pentru Libertatea Marius Ghincea, expert in relații internaționale, in contextul crizei majore…

- Marginalizarea UE in discuțiile privind securitatea din Ucraina și Europa in general, scrie Financial Times , a evidențiat lipsa unei voci puternice a blocului comunitar pe tema politicii externe, o problema care ține de diviziunile interne pe tema propriei strategii de aparare. UE a cerut un loc la…

- Rusia a dezvaluit vineri propunerile sale pentru limitarea influentei militare americane si a NATO in vecinatatea sa si doreste sa negocieze ''inca de sambata'' cu SUA aceste masuri pe care Moscova le prezinta drept esentiale pentru evitarea unei escaladari, relateaza AFP si EFE. Aceste documente…

