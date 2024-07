Rusia urmărește cu „maximă atenţie” summitul NATO: „E o alianță care ne consideră un inamic” Kremlinul a precizat marti ca urmareste cu „maxima atentie” summitul NATO care incepe marti la Washington, dat fiind faptul ca „Alianta Nord-Atlantica considera Rusia drept inamicul sau”, relateaza AFP, EFE si Reuters, citate de Agerpres. „Aceasta este o alianta care considera Rusia drept inamic, adversar. Este o alianta care a declarat in mai multe randuri, […] The post Rusia urmarește cu „maxima atentie” summitul NATO: „E o alianța care ne considera un inamic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

