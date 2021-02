Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a denunțat duminica „ingerința grosolana” a Statelor Unite, care au criticat arestarile masive ale manifestanților de catre poliție în timpul manifestațiilor din Rusia care cer eliberarea opozantului Aleksei Navalnîi, relateaza AFP.„Ingerința grosolana a SUA…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, și vor cuprinde și capitala Moscova.

- Rusia se pregatește de noi proteste masive pro-Navalnii. Autoritațile din Rusia inchid stațiile de metrou, iar circulația este restricționata in Moscova care se pregatește sa fie din nou scena unor proteste masive de susținere a principalului critic al președintelui Vladimir Putin, Alexei Navalnii ,…

- Un weekend de demonstrații împotriva liderului rus Vladimir Putin, declanșate de arestarea disidentului Alexei Navalnîi, l-a pus pe președintele rus într-o poziție neobișnuita, potrivit mai multor diplomați europeni și oficiali din comunitatea de informații citați de Business Insider.Dintr-odata,…

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunța DPA, citata de Agerpres.”Seful statului…

