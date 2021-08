Rusia: Un tanc T-90, aparent în bună stare, abandonat pe un teren viran (media ruse) Un tanc T-90 de lupta modern, aparent in buna stare, a fost descoperit abandonat pe un teren viran, unde localnicii arunca de obicei gunoiul, in zona unui aeroport dezafectat in orasul Volgograd (sud-vestul Rusiei), a relatat portalul local V1, citat miercuri de numeroase media centrale de la Moscova. Blindatul a fost descoperit intamplator de un localnic, care - surprins de descoperirea sa - a fotografiat tancul si a difuzat imaginea pe retelele de social media. Jurnalisti din Volgograd au incercat sa verifice autenticitatea imaginii si s-au deplasat la fata locului, convingandu-se ca tancul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

