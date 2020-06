Stiri pe aceeasi tema

- Neincrederea criticilor Kremlinului cu privire la cifra mica a deceselor COVID comunicata de autoritați este alimentata acum de o statistica ce arata ca mortalitatea in exces inregistrata la Moscova in luna mai, comparativ cu anii precedenți, este cu 57% mai mare, scrie The Moscow Times.Aproape 15.700…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a fost spitalizat la Moscova fiind suspectat de COVID-19, a anunțat joi agenția Interfax.Omul lui Vladimir Putin la șefia Ceceniei ar fi ajuns intr-un spital din capitala Rusiei miercuri, la cateva zile dupa ce a dezvoltat simptome asemanatoare cu cele ale COVID.Potrivit…

- Rusia scade productia de titei cu 15% anul acesta, primul declin din 2008, dupa prabușirea cererii din cauza pandemiei Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a anuntat miercuri ca productia de petrol a tarii ar putea scadea anul acesta cu pana la 15%, ceea ce ar reprezenta primul declin anual din…

- Curtea Suprema a Rusiei a decis ca este ilegal sa se discute in public „știri false” cu privire la pandemia Covid-19, in plus de a fi publicate. In fața neincrederii publicului cu privire la rata de infectare relativ scazuta din țara, Rusia a facut difuzarea de false informații privind Covid-19 pasibila…

- Vladimir Putin a amanat, pe ultima suta de metri, parada militara organizata anual in Piața Roșie din Moscova, pe 9 mai, de Ziua Victoriei, scrie The Moscow Times.La inceputul lunii, președintele Rusiei era ferm pe poziție - la fel ministrul rus al apararii și cel al afacerilor externe: parada nu va…

- Pe masura ce pandemia se extinde tot mai mult in lume, Rusia reușește sa mențina numarul de infecții confirmate cu coronavirus la un prag mic: cateva sute, in condițiile unei populații de 146 de milioane. In vreme ce autoritațile lauda masurile luate din timp, criticii vorbesc despre ascunderea informațiilor…