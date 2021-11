Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane au murit si alte zeci au fost blocate joi in subteran dupa izbucnirea unui incendiu intr-o mina de carbune in regiunea Kemerovo din Siberia, au anuntat serviciile pentru situatii de urgenta si autoritatile locale.

- Un miner a murit si aproape 50 au ramas blocati joi in subteran dupa izbucnirea unui incendiu intr-o mina de carbune in regiunea Kemerovo din Siberia, au anuntat serviciile pentru situatii de urgenta si autoritatile locale, informeaza Reuters.

- Autoritațile din regiunea Kemerovo din Rusiaraporteaza moartea a șase persoane ca urmare a unui incendiu la o mina din Kuzbass, informeaza Interfax. „Conform ultimelor date, la momentul accidentului erau 285 de mineri in mina, 237 de persoane au fost ridicate la suprafața. 49 de persoane au…

- Preturile angro ale gazelor naturale au scazut marti in Europa, dupa reluarea fluxurilor de gaze rusesti catre Germania, marind speranta ca Moscova isi va respecta angajamentul de a creste livrarile si de a atenua ingrijorarile legate de deficitul de oferta si preturi mari inainte de venirea iernii,…

- Sapte persoane si-au pierdut viata, iar alte noua sunt date disparute in urma unui incendiu declansat la o fabrica de praf de pusca si produse chimice in regiunea Riazan (vestul Rusiei), a indicat vineri Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, citat de AFP, Reuters si TASS. 'Un incendiu…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca 18 persoane au murit in ultimele doua saptamani dupa ce au baut metanol, un tip de alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, in orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters și AFP, citate de Hotnews . Potrivit Comisiei de ancheta din Rusia, „mai multe…

- Autoritațile ruse au transmis sâmbata ca 26 de oameni au murit saptamâna aceasta din cauza otravirii cu alcool, dupa ce au consumat bauturi produse în regiunea Orenburg din apropierea graniței cu Kazahstanul, transmite Reuters. Alte 28 de persoane au suferit simptome ale otravirii…

- Guvernatorul provinciei Iacutia din nordul Rusiei, grav afectata de incendii de vegetatie vara aceasta, a avertizat asupra riscurilor unui dezastru similar anul viitor daca vremea neobisnuit de calda si uscata persista, relateaza joi Reuters. In Iacutia, in nordul Siberiei, cea mai mare si…