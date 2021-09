Rusia, un mare „niet” pentru adoptarea Bitcoin

Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul militar american acordat Ucrainei ar putea determina Kievul sa se comporte impredictibil si periculos în conflictul din estul acestei tari, a atentionat astazi Kremlinul, afirma la unison toata agentura Moscovei de la ministerul de Externe. Reactia vine dupa ce, ieri, la Casa…

- Regizorul rus Vladimir Mensov, al carui film “Moscova nu crede in lacrimi” a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film strain in 1981, a murit luni de COVID-19 la varsta de 81 de ani, au declarat colegii sai de la Institutul de Cinematografie “Gherasimov” din Moscova (VGIK). “Tocmai am aflat…

- "Tocmai am aflat de moartea sa", a declarat regizorul Vladimir Hotinenko, presedintele departamentului de lungmetraje din cadrul VGIK. "Stiam ca suferea de COVID-19, dar de o forma usoara; este absolut oribil si neasteptat", a adaugat el.Intr-un comunicat, studiourile moscovite Mosfilm au confirmat…

- Intrarea luna trecuta a unei nave britanice in ceea ce Moscova considera ca sunt apele teritoriale ruse din apropierea peninsulei Crimeea este genul de provocare care necesita un raspuns dur, a declarat presedintia rusa duminica, potrivit Reuters, anunța Agerpres. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Kremlinul a declarat joi ca Moscova este ingrijorata de discutiile privind acordarea Planului de actiune in vederea admiterii de noi membri (Membership Action Plan - MAP) Ucrainei la NATO si a catalogat aceasta "problema" a blocului militar drept una dintre "liniile rosii' pentru Rusia, relateaza…

- Prima runda a summitului presedintilor american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, s-a incheiat miercuri la Geneva dupa aproape doua ore, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia TASS, citata de Reuters. Dupa o scurta pauza, discutiile s-au reluat…