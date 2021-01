Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al președintelui rus Vladimir Puțin, le-a cerut luni rusilor sa iasa in strada impotriva puterii, intr-o inregistrare video publicat la scurt timp dupa ce un judecator a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Aleksei Navalnii, unul dintre cei mai virulenti critici ai Kremlinului din tabara opozitiei ruse, le-a cerut luni rusilor sa iasa in strada pentru a protesta impotriva puterii, intr-un videoclip lansat la scurt timp dupa ce un judecator a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile, relateaza Reuters…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters. 'Instanta l-a arestat pe Navalnii pentru 30 de zile. Pana la 15 februarie', a scris…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- Canada a reclamat duminica eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, considerand "inacceptabila" arestarea lui la intoarcerea in Rusia, dupa ce a primit ingrijiri in Germania pentru o presupusa otravire, noteaza AFP. "Canada condamna ferm arestarea lui Aleksei Navalnii la sosirea lui la…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…

- Moscova va deschide noile sale centre de vaccinare impotriva maladiei COVID-19 sambata, 5 decembrie, iar primele persoane care vor fi inoculate vor fi profesorii, medicii si angajatii din sectoarele sociale, a anuntat joi primarul din capitala Rusiei, Serghei Sobianin, citat de Reuters, conform Agerpres.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat joi ca opozantul rus Alexei Navalnii ar fi putut fi otravit in Germania sau in avionul cu care a fost dus in capitala germana, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.„Avem toate motivele sa credem ca tot ceea ce i s-a intamplat lui Navalnii…