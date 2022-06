Rusia: Un incendiu puternic a avariat o clădire de birouri din Moscova Un incendiu a avariat vineri dimineata o cladire de birouri din Moscova, potrivit serviciilor de urgenta care incearca sa stabileasca daca exista persoane in interiorul imobilului. ''Potrivit primelor informatii, 120 de persoane au fost salvate din imobilul in flacari, cautarea de persoane continua'', a indicat Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, pe contul sau de Telegram. Agentia de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

