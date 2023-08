Stiri pe aceeasi tema

- Un clip de 40 de secunde dintr-un interviu mai vechi in care liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, declara ca ar prefera sa fie ucis decat sa isi minta tara si mentiona un avion care se dezintegreaza pe cer a dezlantuit duminica un val de teorii pe internet despre presupusa sa moarte, informeaza…

- Declarațiile facute joi de Vladimir Putin in legatura cu moartea șefului Wagner, Evgheni Prigojin, traseaza in mod clar discursul oficial pe acest subiect, iar Kremlinul și presa afiliata regimului din Rusia il respecta cu strictețe deocamdata.

- Moartea șefului Wagner continua sa faca valuri. Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca oficialii americani incearca sa stabileasca cu exactitate cum a cazut in Rusia avionul in care se afla liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, accident fara supravietuitori. In ce privește situația operativ…

- Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ii obliga pe membrii formatiunilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca soldatii din armata regulata, la doua zile dupa presupusa moarte a seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin.

- Autoritațile din Rusia au anunțat oficial moartea fostului lider al grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, intr-un accident de avion. Confirmarea a venit din partea luptatorilor Wagner, care au identificat cadavrul lui Prigojin la morga, observand ca acestuia ii era amputate un deget. Luptatorii…

- Purtatorul de cuvant al guvernului francez, Olivier Veran, a declarat joi ca exista „indoieli rezonabile” cu privire la „conditiile” accidentului aerian in care se presupune ca a murit seful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, la originea unei rebeliuni in iunie in Rusia, relateaza AFP. In…

- Moartea lui Evgheni Prigojin, in urma prabusirii unui avion, in Rusia, la bordul caruia liderul grupului de mercenari Wagner se afla, este un "semnal" trimis de presedintele Vladimir Putin elitelor ruse, a apreciat miercuri Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

- Un avion cu reactie, avand legatura cu seful grupului paramilitar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a zburat marti din Rusia spre Belarus, presupunandu-se ca aeronava l-ar putea transporta pe omul de afaceri in exil, la trei zile dupa ce a condus o revolta esuata impotriva armatei ruse, transmite Reuters,…