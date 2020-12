Rusia: Un cerb pe nume Stesneaș a fugit diub de echitație Caz amuzant in orașul Omsk din Rusia. Un cerb pe nume Stesneaș a fugit dintr-un club de echitație. Oamenii din zona au fost foarte surprinși, cind au vazut animalul galopind pe marginea drumului și s-au grabit sa-l filmeze, transmite publika.md. "Uau! Mergi, mergi! Va inchipuiți, alearga un cerb!” Ulterior, angajații clubului au explicat ca cerbul ar fi fost speriat de o haita de ciini vag Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

- Caz amuzant in orașul Omsk din Rusia. Un cerb pe nume Stesneaș a fugit dintr-un club de echitație. Oamenii din zona au fost foarte surprinși, cand au vazut animalul galopand pe marginea drumului și s-au grabit sa-l filmeze.

