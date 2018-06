Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au murit in noaptea de luni spre marți pe fluviul Volga, in sudul Rusiei, dupa ce un catamaran a lovit o barja, anunța serviciile de securitate, potrivit AFP. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 22,00 (19,00 GMT) in regiunea Volgograd, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Miercuri, 30 mai, ora 20:30 (la „Beer Zone”, Str. „Alexandru Lapușneanu” nr. 16), are loc lansarea romanului Pantere parfumate de Dan Alexe, aparut (de curind) in colectia „ Ego. Proza ” a Editurii Polirom (si in format digital). Vorbesc, alaturi de autor: Georgeta Condur, Alexandru Calinescu, Florin…

- Noua limuzina blindata a lui Vladimir Putin, în care s-a deplasat ieri la propria ceremonie de învestire în functia de presedinte, nu are placute de înmatriculare la fel noi sau unele speciale, federale. Internautii au gasit ca acestea au stat anterior pe un alt automobil!…

- FCSB și CFR se intalnesc duminica viitoare, de la ora 20:45, pe Arena Naționala, intr-un meci care poate decide titlul in Liga 1. Dan Petrescu: "Ma retrag la finalul sezonului. Cartile sunt facute pentru FCSB" "Era o intrebare la Radio Erevan: E adevarat ca lui Sostacovici Partidul…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a comentat declarațiile lui Dan Petrescu, care a atacat dur formația roș-albastra dupa ce Poli Iași a incurcat-o pe CFR Cluj, 1-1. "Era o intrebare la Radio Erevan. E adevarat ca lui Sostacovici Partidul Comunist din Rusia i-a facut cadou o masina…

- Timpul fumos a ținut cu organizatorii, Retro Mobil Clubul Roman, dar și cu vizitatorii care se inghesuiau sa se pozeze cu mașinile de epoca. Cea mai veche mașina din cadrul evenimentului a fost un Peugeot 201 Torpedo din 1929, care aparținea lui Adrian Farcaș. „Mașina, a fost fabricata…

- Mare bucurie pentru boxerii ieșenii, anunțata pe prima pagina a site-ului Federației Romine de Box, printr-o știre cam agramata, preluata de “ liderul presei ieșene “ sub un titlu ultra-bengos : “ Taifunul din Erbiceni a zguduit Opera din Paris “. Pam-pam. Mai exact : un boxer ieșean a obținut o mare…

- Cel putin 89 de persoane au fost evacuate luni la Montevideo, Canelones si Maldonado in urma intemperiilor care au afectat tara incepand de duminica, relateaza ziarul local El Diario de Noticias. Institutul National de Meteorologie din Uruguay (Inumet) a declansat duminica seara codul portocaliu…