Un avion de lupta MiG-31, model despre care armata rusa a anuntat ca va fi echipat cu rachete hipersonice de tip Kinjal - mentionate printre cele mai moderne arme ruse de catre presedintele Vladimir Putin in discursul sau despre Starea Natiunii la 1 martie - s-a prabusit miercuri in timpul unui zbor de antrenament in regiunea Nijni Novgorod (vest), informeaza Interfax si newsru.com. Echipajul a reusit sa se catapulteze, viata celor doi piloti nefiind in pericol. "Zborul era efectuat fara munitie la bord, avionul a cazut intr-o zona nelocuita, nu exista distrugeri la sol. Potrivit datelor preliminare,…