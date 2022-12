Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, l-a numit de doua ori „fiu de cațea” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul briefingului ei cu presa de joi, scrie Lenta, citata de Hotnews. Zaharova a declarat ca atitudinea țarilor occidentale fața de Ucraina intarește sentimentul de „permisivitate și impunitate” al Ucrainei, situație […] The post Rusia uita cu totul de diplomație. Maria Zaharova il numește pe Zelenski „fiu de cațea” in timpul unei conferințe de presa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…