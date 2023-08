Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminica la o baza a Fortelor Aeriene olandeze din Eindhoven, in sudul Olandei, la doua zile dupa ce Statele Unite au dat unda verde pentru ca avioane de lupta americane F-16 sa fie trimise la Kiev, relateaza AFP si Reuters.Presedintele ucrainean,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, in cursul vizitei in Suedia, furnizarea de avioane de vanatoare de tip Gripen, in cadrul eforturilor Kievului de continuare a contraofensivei din sud-estul tarii.

- Ucraina a inceput sa discute cu Suedia despre posibilitatea de a primi avioane Gripen pentru a-si intari apararea aeriana, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce s-a intalnit cu premierul suedez Ulf Kristersson, relateaza Reuters, conform news.ro.Zelenski, insotit de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, in cursul vizitei in Suedia, furnizarea de avioane de vanatoare de tip Gripen, in cadrul eforturilor Kievului de continuare a contraofensivei din sud-estul tarii, potrivit stiridinsurse.ro. Volodimir Zelenski cere Suediei avioane de vanatoare Am vorbit…

- Razboi in Ucraina. Un nou atac cu drone a vizat noaptea Moscova. La tinta a fost luat centrul financiar al capitalei. Rusia a fost luata la tinta si in Marea Neagra. Mai multe drone au incercat un atac asupra flotei ruse. Armata Kremlinului sustine ca a respins ambele atacuri. Si duelul aerian cu Ucraina…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a evidentiat duminica, 16 iulie, forta tarii sale de a se opune invaziei militare ruse, la 33 de ani de la adoptarea Declaratiei privind suveranitatea Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres . ”Tara noastra nu va renunta niciodata la suveranitate. Acest lucru este…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca face totul pentru ca pilotii ucraineni sa aiba cat mai repede aeronave noi si puternice. ”Primul F-16 ucrainean va fi unul dintre cele mai puternice semnale din partea lumii ca Rusia va pierde din cauza propriei agresiuni, devenind mai slabita si…