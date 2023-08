Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, spune ca nu vor exista „niciodata” negocieri directe de pace intre președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și dictatorul rus, Vladimir Putin. Kuleba a precizat ca negocierile cu Rusia sunt posibile, dar doar dupa retragerea trupelor de ocupație din Ucraina.…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca Ucraina va continua sa atace Crimeea ocupata și Podul Crimeea, care leaga peninsula ucraineana, anexata de Moscova in 2014, și teritoriul rus. In același timp, Rusia a efectuat bombardamente intense asupra orașului Odesa și regiunii Odesa,…

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, considera ca Ucraina va caștiga razboiul pana in vara anului viitor și ar putea fi admisa in NATO in iulie 2024. Ministrul a declarat, intr-un interviu pentru CNN preluat de Pravda , ca el considera ca summitul NATO din iulie anul viitor este un moment…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca are in vedere summitul NATO de anul viitor ca posibil moment pentru ca Ucraina sa fie admisa in alianța militara condusa de SUA, relateaza CNN.Reznikov a precizat ca summitul din iulie anul viitor programat la Washington, DC, va fi un moment-cheie,…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a salutat decizia SUA de a trimite bombe cu fragmentatie in Ucraina, spunand ca acestea ar contribui la eliberarea teritoriilor ucrainene, dar a promis ca armele nu vor fi folosite in Rusia.Autoritatile din SUA au anunțat vineri ca vor furniza Ucrainei…

- Un consilier al ministrului ucrainean al Apararii a descris duminica, 25, iunie, rebeliunea din Rusia a gruparii Wagner drept "cea mai ridicola incercare de revolta" din toate timpurile, scrie The Guardian."Acest lucru nu face decat sa slabeasca Rusia și sa ne faca pe noi mai puternici", a declarat…

- Danilov a mai transmis ca oficialii ruși au confundat, la momentul acelor declarații, avansul forțelor ucrainene in unele zone ale frontului cu inceputul unei operațiuni mai ample, potrivit Reuters. Forțele rusești se lupta cu trupele ucrainene de-a lungul unor mari parți ale liniei de front.Ministrul…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat marti ca i-a respins pe luptatorii despre care spune ca au lansat un atac transfrontalier din Ucraina in regiunea Belgorod si sustine ca a eliminat 70 de militanti, iar pe restul i-a obligat sa se retraga dincolo de granita, relateaza The Guardian. Peste 70 de „teroristi"…