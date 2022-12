Rusia – Ucraina, ziua 293: Pentagonul susține că armata Moscovei ar folosi bombe expirate Rusia pare ca se afla in situatia in care este fortata sa foloseasca bombe expirate pe masura ce stocurile sale de munitii scad dupa mai bine de noua luni de razboi in Ucraina, a declarat un inalt oficial militar american, transmite AFP, preluata de Agerpres.Stocurile moderne de munitie ale Moscovei „se epuizeaza rapid” si risca sa nu dureze decat pana la inceputul anului 2023, daca fortele ruse vor continua sa bombardeze Ucraina in ritmul actual, a declarat reporterilor oficialul militar american, sub protectia anonimatului.Este „probabil ceea ce ii determina sa foloseasca bombe pe care le-am… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

