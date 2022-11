Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi, 27 octombrie, ca Occidentul joaca un joc „periculos, sangeros și… murdar” in privința Ucrainei, dar ca SUA și aliații sai vor trebui, in cele din urma sa discute cu Rusia. „Sunt convins ca noile centre ale ordinii mondiale multipolare și Occidentul vor…

- Fortele ucrainene au strapuns linia defensiva a Rusiei in sudul tarii, in acelasi timp extinzandu-si ofensiva rapida in est, recucerind noi teritorii in zonele anexate de Moscova si amenintand liniile de aprovizionare pentru trupele rusesti, potrivit Reuters. In cea mai mare bresa din sud de la inceputul…

- Statele Unite vor avea, pentru prima data in istoria lor, o femeie pe postul de ambasador in Rusia, a anunțat Victoria Nuland, subsecretar de stat pentru Afaceri Politice. Faptul ca o femeie diplomat va deveni ambasador la Moscova este, așadar, cert. Cu privire la numele viitorului ambasador, nu s-a…

- Statele Unite constata „o schimbare de dinamica din partea fortelor armate ucrainene”, angajate intr-o contraofensiva fulgeratoare, si vor anunta un nou ajutor militar „in zilele urmatoare”, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe.„Il las pe presedintele Zelenski (…) sa decida daca are impresia…

- Rusia a trimis in mod discret cel putin 300 milioane de dolari in total unor partide politice si candidati in peste 20 de tari incepand din 2014 pentru a-si exercita influenta, potrivit unei estimari a serviciilor de informatii americane, facuta publica marti, transmite AFP. Statele Unite ‘considera…

- Rusia admite ca Ucraina are un avans substanțial in razboiul de pe propriul ei teritoriu, reușind sa penetreze liniile rusești in estul Ucrainei. Recunoașterea acestei situații a venit de la Vitali Gancev, instalat de ruși la conducerea orașului Kupiansk. Aceasta localitate, ocupata de militari ruși,…

- Președintele rus, Vladimir Putin , a declarat luni, 15 august, ca Moscova apreciaza legaturile sale cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa ofere arme moderne aliaților sai. Putin a ținut un discurs la o expoziție de armament din apropierea Moscovei pentru a se lauda cu…

- De la inceperea conflictului din țara vecina, 4.372 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. In ultimele 24 de ore a fost depusa o singura cerere de azil in tara noastra de catre un cetatean ucrainean, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI), printr-un comunicat de presa. Refugiatii…