Președintele Zelenski acuza Rusia ca pregatește o criza energetica in Europa, ca represalii pentru faptul ca toate țarile democratice au condamnat invazia Rusiei in Ucraina. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Livrarea gazului prin Nord Stream a fost complet oprita", a avertizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Citește și: Rusia – Ucraina, ziua 192: Șeful AIEA intenționeaza sa prezinte un raport referitor la centrala Zaporojie A 191-A ZI DE RAZBOI