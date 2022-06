Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina refuza sa demineze portul Odessa pentru a putea relua exportul de cereale, deoarece fortele ruse ar putea exploata situatia pentru a ataca orasul, a aratat miercuri purtatorul de cuvant al administratiei regionale, Serghi Bratciuk.

- Turcia, care negociaza cu Rusia pentru a asigura rute sigure pentru exporturile de cereale din porturile maritime ucrainene blocate, nu este suficient de puternica pentru a actiona ca garant, a declarat miercuri directorul sindicatului comerciantilor de cereale din Ucraina, UGA, Serhii Ivascenko. El…

- Guvernul rus planuieste sa autorizeze navele care transporta cereale sa paraseasca portul Odesa, relaxand o blocada ce a starnit ingrijorari cu privire la lipsa alimentelor si apariția foametei in țarile dependente de exporturile de alimente din Ucraina, informeaza luni dpa.

- Ankara și Moscova vor asigura un coridor pentru cereale din Odesa, scrie Izvestie . Cele trei state ar fi convenit asupra unei scheme pentru exportul de cereale din portul Odesa. Potrivit acesteia, in apele teritoriale ale Ucrainei, armata turca va fi angajata in deminare, tot aceasta va escorta și…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a propus omologului sau rus, Vladimir Putin, gazduirea, sub egida ONU, a negocierilor intre Rusia si Ucraina, iar liderul de la Kremlin a semnalat ca vrea, in anumite conditii, facilitarea transporturilor de c

- Turcia negociaza cu Rusia și Ucraina deschiderea unui coridor prin Bosfor pentru exporturile de cereale din Ucraina, informeaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters, amintind ca porturile Ucrainei de la Marea Neagra au fost blocate dupa invazia rusa, iar peste 20 de milioane de tone de cereale au ramas…

- Ankara negociaza cu Moscova si Kiev deschiderea unui coridor prin Turcia pentru exporturile de cereale din Ucraina, a declarat joi un inalt oficial turc, citat de Reuters. Peste 20 de milioane de tone de cereale asteapta in silozuri sa fie exportate.

- Ankara negociaza cu Moscova si Kiev deschiderea unui coridor prin Turcia pentru exporturile de cereale din Ucraina, a declarat joi un inalt oficial turc. Peste 20 de milioane de tone de cereale asteapta in silozuri sa fie exportate.