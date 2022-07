Stiri pe aceeasi tema

O școala din nord-estul Ucrainei a fost distrusa in urma unui atac cu rachete al armatei din Rusia, anunța un oficial ucrainean, potrivit Sky News.

Un pilot Wagner a fost capturat de forțele ucrainene, dupa ce i-au doborat avionul Su-25 pe care il pilota la doar trei zile de la inceperea misiunii, relateaza Ukrainska Pravda. Acesta a dat detalii despre sumele pe care ii primesc mercenarii Wagner de la Kremlin, iar potrivit Nexta ar fi spus chiar…

Rușii incep administrarea zonelor ocupate in Ucraina. De la masuri administrative (in Kherson se planifica de exemplu deschiderea unor puncte de eliberare simplificata a pașapoartelor rusești sau lansarea unor posturi radio rusești, precum in Berdyansk), pana la cele militare (in Zaporojie urmeaza…

Oficialii ucraineni spun ca trupele care apara orașul nordic Harkov au impins trupele rusești inapoi și au ajuns chiar pana la granița cu Rusia.

Pentagonul crede ca Rusia a folosit aproximativ 10-12 din armele sale hipersonice de la inceputul razboiului din Ucraina, potrivit unui oficial al Apararii, relateaza BBC.

Serviciile de informații militare ucrainene au descoperit ca cetațenilor belaruși li se dezactiveaza conexiunea la internet pentru a ascunde informații despre mișcarile forțelor invadatoare rusești pe teritoriul belarus.

Armata ucraineana a bombardat pozitii rusesti pe Insula Serpilor, la Marea Neagra, care a devenit un simbol al rezistentei ucrainene dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, relateaza AFP.

Serviciile secrete ucrainene susțin ca Rusia planuiește atacuri teroriste pe teritoriul sau pentru a provoca isteria anti-ucraineana.