Rusia vrea sa trimita paznici in școli dupa manifestațiile impotriva plasarii in detenție a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, pentru a impiedica elevii sa participe la aceste demonstrații. De mai multe zile, autoritațile ruse incearca sa opreasca prin toate mijloacele posibile protestele organizate de susținatorii lui Navalnii. In acest sens, personal special instruit ar urma sa discute cu elevii „pe limba lor” despre mitingurile neautorizate. Cei mai mulți dintre protestatari sunt tineri, motiv pentru care acum școlile vor fi supravegheate mai mult. Conform activiștilor…