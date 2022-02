Rusia trimite paraşutişti la Cernobîl. Ce urmărește Kremlinul Rusia va trimite parasutisti pentru a ajuta la asigurarea pazei centralei nucleare inchise de la Cernobil, nu departe de capitala ucraineana Kiev, a declarat vineri, 25 februarie, un purtator de cuvant al Ministerului Apararii, transmite Reuters. Agentia nucleara ucraineana a anunțat vineri ca inregistreaza niveluri crescute de radiatie la situl fostei centrale atomice de la […] The post Rusia trimite parasutisti la Cernobil. Ce urmarește Kremlinul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

