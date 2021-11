Stiri pe aceeasi tema

- Coșmarul migranților de la frontiera Poloniei e in defașurare. Ei sunt amenințați de militarii din Belarus sa forțeze frontiera. Armata poloneza a prezentat imagini care surprind momentul in care un soldat din Belerus trage spre migranții inghesuiți la frontiera cu Polonia, pentru a-i obliga sa ia cu…

- Rusia da vina pe Uniunea Europeana pentru criza migranților de la granița Belarusului cu Polonia și Lituania și a acuzat țarile europene ca „incearca sa stranguleze Belarusul” cu planurile de inchidere a frontierei, relateaza Reuters. Moscova a trimis inclusiv bombardiere strategice care sa furnizeze…

- ”Partile au ajuns la un acord asupra pretului (…) si asupra unui dialog viitor in vederea rambursarilor” datoriei Republicii Moldova la gaze naturale, a anuntat vineri seara intr-un comunicat un purtator de cuvant al diplomatiei moldoveze, Daniel Voda. Gazprom a confirmat separat, intr-un comuncat,…

- Scandand "rusine" si "nimeni nu este ilegal", aproximativ o suta de mame poloneze au manifestat sambata in apropierea granitei cu Belarusul pentru a protesta impotriva deportarii migrantilor, inclusiv a copiilor, care incearca sa intre in UE, transmite AFP. "Nu putem sta cu mainile incrucisate…

- Polonia l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Belarusului, Aleksandr Czasnuski, in legatura cu situatia migrantilor prezenti la frontiera dintre cele doua tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana l-a acuzat pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko de orchestrarea unei…

- Aproape 400 de migranți, inclusiv irakieni și iranieni, au fost arestați în Germania la granița poloneza în ultimele trei zile, a declarat luni poliția, legând acest aflux de practicile migratorii blamate autoritaților din Belarus, potrivit AFP.Numarul migranților, veniți din Yemen…

- Guvernul polonez a decis ca prelungeasca starea de urgența la frontiera cu inca 60 de zile din cauza valului de migranți dispre Belarus. Parlamentul a susținut decizia adoptata joi noapte spre vineri. Decizia a fost susținuta de 237 de deputati conservatori si nationalisti și aprobata deja de președinte.…

- Irakul a convenit sa coopereze strans cu Uniunea Europeana in privinta migratiei, in timpul vizitei efectuate in aceasta tara de seful diplomatiei europene Joseph Borrell, care a cerut Bagdadului sa sisteze complet zborurile catre Belarus, folosite de migranti irakieni pentru a pleca de la Minsk…