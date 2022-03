Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de atac rusești care transportau arme nucleare au intrat in spațiul aerian suedez, potrivit unor informații prezentate de Sky News. O sursa a declarat ca mișcarea a fost un act deliberat de intimidare, anunța televiziunea suedeza TV4 News. Rețeaua a declarat ca patru avioane rusești, doua avioane…

- Peste 1.100 de civili au murit în Ucraina de la începutul razboiului, potrivit unui bilanț publicat de Națiunile Unite. În același timp, organizația avertizeaza ca numarul real al morților și al raniților este mult mai mare, dar sunt zone întregi în care este imposibil…

- Rusia este pregatita sa desfașoare pana la 1.000 de mercenari in plus in Ucraina in zilele și saptamanile urmatoare, a declarat un oficial american pentru CNN. SUA au vazut deja „unele indicii” ca mercenarii ruși ar putea fi implicați in invazia Moscovei in Ucraina „in unele locuri”, a spus un oficial…

- Duminica, Vladimir Putin a facut un anunț menit sa descurajeze NATO și țarile occidentale care au impus sancțiuni economice extrem de dure atat liderului de la Kremlin, cat și Rusiei. Putin i-a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru pentru forțele nucleare, dupa…

- Beatris Ionita (b1tv.ro) Vladimir Putin a transmis un mesaj alarmant, duminica. Președintele Rusiei a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ceea ce el a acuzat ca fiind „declarații agresive din partea țarilor NATO”. Acest lucru inseamna…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat joi seara noile sanctiuni impuse Rusiei, dupa ceea ce deja a numit „atacul neprovocat si nejustificat asupra Ucrainei”, printre sanctiuni aflandu-se blocarea altor patru banci mari rusesti si adaugarea de noi nume pe lista persoanelor pentru care sunt…

- Ministrul Apararii din Ucraina a anunțat, prin Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, ca cinci avioane și un elicopter rusești au fost doborate de armata ucraineana joi dimineața”Forțele combinate ofera o respingere demna forțelor armate ale Federației Ruse.