Rusia: Trei soldaţi împuşcaţi mortal la o unitate militară Trei soldati au fost împuscati mortal luni la o unitate militara din Rusia de un alt militar care a fugit, a anuntat armata rusa, citata de Interfax si AFP, preluate de Agerpres. Un comunicat al serviciului de presa al districtului militar Vest evoca un "atac" în care "au fost raniti mortal trei militari" si mentioneaza ca fortele de ordine si conducerea unitatii militare respective "iau masuri pentru a-l prinde pe agresor". Potrivit media locale, cel putin înca o persoana a fost ranita în urma atacului de la baza aeriana de lânga Voronej,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

