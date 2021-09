Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipe de salvare s-au deplasat la fata locului incercand sa curete molozul. Cladirea a suferit avarii structurale majore in Solidarnost, un sat la 400 km sud de Moscova, potrivit Reuters .Filiala regionala a Comitetului de Ancheta rus a declarat ca o explozie de gaze in partea centrala a…

- Trei persoane, printre care și o fata de 11 ani, au murit dupa o explozie provocata de acumularea de gaze intr-un imobil din Rusia. Cladirea de locuinte cu doua etaje s-a prabusit partial sambata dimineata devreme intr-un sat din vestul țarii, a anuntat seful regiunii Lipetk, Igor Artamonov, scrie Agerpres…

- Trei persoane au murit, inclusiv o fata de 11 ani, dupa o explozie provocata de acumularea de gaze intr-o cladire de locuinte cu doua etaje care s-a prabusit partial sambata dimineata devreme intr-un sat din vestul Rusiei, a anuntat seful regiunii Lipetk, Igor Artamonov, citat de Reuters. Imaginile…

- O explozie produsa miercuri intr-un bloc din orașul rusesc Noginsk, in apropiere de Moscova, s-a soldat cu doi morți și mai multe apartamente distruse, informeaza Digi24 . Explozia a facut gauri și a spart pereții mai multor apartamente din blocul cu noua etaje, dupa cum reiese din imaginile surprinse…

- Un autobuz in care se aflau 35 de oameni a explodat in noaptea de joi spre vineri, in orașul Voronej, din centrul Rusiei. In urma incidentului, cel puțin doua persoane și-au pierdut viațan și alte 17 au fost ranite, au anuntat autoritatile locale, conform EFE si AFP, citate de Agerpres. Explozia a avut…

- O explozie chimica majora la o uzina chimica din sudul Rusiei s-a produs joi seara. In urma incidentului, un muncitor a murit din cauza arsurilor suferite, iar sase au fost foarte grav raniti, potrivit Daily Mail și Agerpres . Deflagrația s-a produs joi, in jurul orei 20.00, intr-un atelier al uzinei…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte 50 au fost ranite intr-o explozie de proportii, posibil cauzata de o acumulare de gaze, care a distrus duminica o cladire de afaceri in centrul orasului Dhaka, capitala Bangladeshului, noteaza AFP, citeaza Agerpres.

- Moscova a anuntat duminica un numar-”record” de morti din cauza covid-19 in ultimele 24 de ore, care arata ca situatia continua sa se degradeze in Rusia - lovita in plin de varianta indiana (delta) a SARS-CoV-2, relateaza AFP, potrivit news.ro. Potrivit unor date oficiale, capitala Rusiei…