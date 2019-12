Stiri pe aceeasi tema

- „Mai mult de 160.000 de cereri au fost primite in centre din regiunea Rostov", a declarat Kolokoltev, potrivit unui comunicat difuzat de ministerul sau. „Cetatenia le-a fost deja acordata unui numar de 125.000 de solicitanti", a precizat ministrul rus. Anuntul survine in contextul in care presedintele…

- Rusia, exclusa pentru patru ani din toate competitiile majore de catre Agentia Mondiala Antidoping (WADA), nu are "nicio sansa" la apel, a declarat seful agentiei antidoping ruse Rusada, informeaza AFP."Nu exista nicio sansa de a castiga in fata unui tribunal", a declarat Iuri Ganus, informeaza…

- Rusia a acordat cetatenie in ultimele sapte luni unui numar de 125.000 de locuitori din regiunile controlate de rebeli in estul Ucrainei, a comunicat luni ministrul de interne rus Vladimir Kolokoltev, transmite dpa. 'Mai mult de 160.000 de cereri au fost primite in centre din regiunea Rostov',…

- Europa ar trebui sa devina mai interesata de securitatea Georgiei si a Ucrainei, tari riverane Marii Negre, sustine generalul (r) american Ben Hodges, care intre 2014 si 2017 a fost comandant al Fortelor terestre americane in Europa (USAREUR), subliniind ca viitorul summit NATO de

- Romanul care i-a convins pe germani sa-l aleaga primar a discutat despre reusita sa ca roman de pretutindeni cu ministrul Natalia-Elena Intotero Octavian Ursu a deschis usile administratiei publice din Gorlitz, devenind, in luna iunie, primul primar roman al orasului. Sustine ca in cazul lui nu exista…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca este convins ca Rusia și Ucraina vor gasi o modalitate de a trai in pace și de a avea relații bune de vecinatate in viitor, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.Intr-un interviu publica duminica de publicația Moskovski Komsomolet,…

- Faptul ca este un adversar de neclintit al PSD, reprezentarea cu cinste a Romaniei in plan extern, lupta impotriva corupției și convingerea ca poate transforma Romania intr-o țara normala, in care totul sa funcționeze așa cum trebuie - acestea sunt cateva dintre argumentele formulate de romanii care…