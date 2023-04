Stiri pe aceeasi tema

- Camera inferioara a parlamentului, Duma de Stat, a votat, de asemenea, majorarea pedepselor maxime pentru o serie de infracțiuni de terorism și sabotaj și a introdus o noua lege care ii pedepsește cu pana la cinci pe cei ani de inchisoare care ajuta la executarea deciziilor legale ale organizațiilor…

- Soția opozantului critic Vladimir Kara-Murza, Evgenia, condamnat de regimul lui Putin spune cum de fapt Kremlinul se teme destul de mult de el. Sentința lui Kara-Murza este cea mai dura de acest gen de cand Rusia a invadat Ucraina, dupa ce a fost gasit vinovat de tradare și alte infracțiuni pe care…

- Criticul declarat al Kremlinului, Vladimir Kara-Murza, a fost inchis pentru un sfert de secol de catre un tribunal din Moscova luni (17 aprilie), cea mai dura sentința de acest fel de cand Rusia a trimis zeci de mii de soldați in Ucraina anul trecut, dupa ce l-a gasit vinovat de tradare și alte infracțiuni…

- Cu cateva zile inainte de sentința de luni, Kara-Murza a declarat in fața instanței ca iși susține fiecare declarație critica la adresa Kremlinului și a invaziei și ca regreta doar ca nu a reușit sa convinga suficient de mulți compatrioți de pericolul reprezentat de Vladimir Putin, scrie Deutsche Welle…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Un tribunal din Moscova a inceput luni, 13 martie, audierile in cazul opozantului rus Vladimir Kara-Murza, care risca o condamnare de pana la 25 de ani de inchisoare, in special pentru inalta tradare, intr-un nou exemplu de represiune accelerata impotriva criticilor Kremlinului, informeaza Agerpres…

- Experții Institutului american pentru studierea razboiului (ISW) afirma ca Rusia „ar putea din nou sa desfașoare campanii de informare sub acoperire”, multe dintre acestea avand ca scop intreruperea sau incetinirea ajutorului militar occidental acordat Ucrainei, transmite BBC . Printre exemplele de…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o „infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Naraskin, care este…