Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a estimat luni ca Rusia ar trebui sa ramâna o mare putere „nucleara și spațiala”, la 60-a aniversare a zborului în spațiu al lui Yuri Gagarin, potrivit AFP.O sursa de mândrie în Rusia, acest zbor este sarbatorit într-un moment în…

- Rusia sarbatoreste luni cu emotie aniversarea primului zbor in spatiu realizat la 12 aprilie 1961 de cosmonautul Iuri Gagarin care, 60 de ani mai tarziu, ramane un erou national si simbolul dominatiei sovietice in cucerirea spatiului, relateaza AFP. Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa la Engels,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin dezminte - in mod personal - ca este propriatearul unei somptuase resedinte de la malul Marii Negre, in urma unor acuzatii in acest sens formulate de catre opozantul rus Aleksei Navalnii, incarcerat, a carui ancheta cu privire la aceasta proprietate a fost vizualizata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat memoria si „marele profesionalism” al jurnalistului american Larry King, care a murit sâmbata si care l-a intervievat în mai multe rânduri, a anuntat Kremlinul, potrivit Agerpres.„Presedintele a apreciat mereu marele…

- Potrivit Bloomberg: Echipa lui Biden i-a cerut ambasadorului in Rusia sa ramana in funcție. Echipa de tranziție a președintelui ales al SUA, Joe Biden, i-a cerut ambasadorului in Rusia, John Sullivan, sa ramana temporar in funcție dupa ce noua administrație va ajunge la putere, a raportat Bloomberg…

- Agentia spatiala britanica a anuntat ca a inceput, in colaborare cu Rolls-Royce, un studiu despre posibila utilizare a propulsiei nucleare in domeniul explorarii spatiale, informeaza agerpres . Aceasta tehnologie ar putea fi mult mai eficienta decat motoarele utilizate la ora actuala si ar putea sa…

- Aceasta tehnologie ar putea fi mult mai eficienta decat motoarele utilizate la ora actuala si ar putea sa permita viitoarelor vehicule spatiale sa ajunga pe planeta Marte in trei sau patru luni, de doua ori mai repede decat cele cu propulsie chimica, potrivit unui comunicat. Deocamdata, proiectul vizeaza…