Rusia trebuie sa explice cum a fost otravit criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, dupa cum a constatat Germania, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, transmite Reuters.



"Ceea ce este clar acum este faptul ca guvernul rus are de raspuns la o serie foarte serioasa de intrebari", a declarat Raab la postul Sky News.



Indiferent daca in incident a fost implicat sau nu un actor statal, Rusia are obligatia sa se asigure ca armele chimice nu sunt folosite pe teritoriul sau, a mai avertizat seful diplomatiei…