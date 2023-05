Ministrii apararii din Rusia si Belarus, Serghei Șoigu respectiv Viktor Hrenin, au semnat joi un document referitor la desfasurarea de arme nucleare tactice rusesti in Belarus, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS, citata de The Guardian și News.ro.Focoasele nucleare vor fi pastrate pe teritoriul Belarusului intr-un depozit special, iar Moscova va continua sa dețina controlul acestor arme, relateaza TASS. „Rusia nu transfera arme nucleare in Republica Belarus: controlul asupra acestora și decizia de a le folosi ramane la partea rusa”, a transmis Serghei Șoigu, in timpul semnarii documentelor.Ministrul…