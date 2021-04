Stiri pe aceeasi tema

- Pâna pe 4 mai, doua nave de lupta americane sunt așteptate sa ajunga în Marea Neagra, dupa cum au afirmat oficiali turci la sfârșitul saptamânii trecute. Deși motivul nu a fost confirmat oficial de Pentagon, Ankara susține ca de vina ar fi întețirea activitaților militare…

- Pentagonul a refuzat sa comenteze informatiile date publicitatii vineri de autoritatilor din Turcia, potrivit carora Statele Unite vor trimite doua nave de razboi în Marea Neagra saptamâna viitoare, precizând doar ca armata americana trimite în mod obisnuit nave în regiune,…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele cateva saptamani, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Ministerul rus al Apararii a declarat joi ca a dispus transferul a zece nave de razboi, inclusiv vase de desant si nave purtatoare de artilerie din Marea Caspica in Marea Neagra pentru a lua parte la exercitii navale, relateaza Reuters, citand Interfax. Citește și: Expert rus in securitate:…

- Tensiunea in Donbas - scena unui conflict armat inca din 2014 intre fortele proguvernamentale ucrainene si rebeli separatisti sustinuti de Rusia - s-a amplificat odata cu acuzatiile reciproce intre Kiev si Moscova de mobilizare a trupelor si de pregatiri pentru o posibila ofensiva, provocand ingrijorarea…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- Toate submarinele Flotei ruse a Marii Negre și-au parasit bazele, pe dondul desfașurarii unui exercițiu NATO de mare amploare in regiune la care participa peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor. Rusia și-a desfașurat cele șase submarine ale Flotei Marii Negre pe…