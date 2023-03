Stiri pe aceeasi tema

- Un grup armat a anunțat joi, 2 martie, ca a preluat pentru scurt timp controlul asupra unui oraș de granița din regiunea rusa Briansk, dar ceea ce s-a intamplat de fapt acolo ramane inca invaluit in ceața. O scurta incursiune armata intr-un sat de granița rusesc a partizanilor care pretind ca lupta…

- Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov a declarat presei ca Moscova nu va renunta niciodata la pretentiile sale asupra celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat anul trecut in urma unor referendumuri considerate false si ilegale de Kiev si Occident, relateaza Reuters.''Exista…

- Cel puțin trei persoane care depuneau flori la un monument din Moscova dedicat proeminentei poete ucrainene Lesya Ukrainka au fost reținute rapid de catre ofițerii de poliție la prima aniversare a invaziei Moscovei in Ucraina, a declarat vineri (24 februarie) centrul pentru drepturile omului OVD-Info.…

- Cancelarul german Olaf Scholz considera ca nu sunt sanse pentru un final negociat al razboiului dintre Rusia si Ucraina decat dupa ce Moscova va fi de acord sa-si retraga fortele din teritoriile ocupate, transmite vineri DPA.

- Cel mai ingrijorator aspect este ca cel care conduce trupele ruse din Ucraina este unul dintre cei trei inalți ai Kremlinului care au acces la valiza nucleara. Intreaga coordonare militara din Ucraina sta la comanda șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov.Un fost ofițer KGB a declarat la televiziunile…

- Eforturile Rusiei de a-și reorganiza industria de aparare și numirea brusca a unui nou comandant care sa supravegheze razboiul din Ucraina arata ca Moscova se pregatește pentru „un razboi pe termen lung”, a declarat serviciile de informații ucrainene pe 14 ianuarie, noteaza kyiv independent.…

- Paranoia la Kremlin, Putin se teme. Presedintele Vladimir Putin a laudat sambata Biserica Ortodoxa Rusa pentru sprijinirea fortelor Moscovei care lupta in Ucraina, intr-un mesaj de Craciunul ortodox pe stil vechi. Paranoia la Kremlin, Putin se teme Kremlinul a difuzat mesajul lui Putin dupa ce liderul…

- Guvernul rus intentioneaza sa colecteze sume mai mari de bani de la unii producatorii de materii prime, precum si de la companiile de stat, iar in paralel sa reduca cheltuieile care nu au legatura cu apararea, in contextul in care cresc costurile cu invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg, preluat de…