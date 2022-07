Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii ruși au dat marți primul vot de aprobare a doua proiecte de lege care ar autoriza guvernul sa oblige companiile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajați din unele sectoare sa fie obligați sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invadarea Ucrainei de catre Rusia, potrivit Reuters.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.

- Germania trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia, dar sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina continua sa afecteze puternic masina de razboi rusa, a declarat, joi, ministrul german al Economiei, Robert Habeck, transmite Reuters.…

- UPDATE 2 Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii…

- Agresiunea impotriva Ucrainei este un act complet prostesc al lui Putin, așa ca ne putem aștepta orice de la el. Dar, cu toate acestea, consider destul de scazuta probabilitatea ca el sa declare razboi pe 9 mai . Haideți sa ne gandim un pic! Au amenințat ca vor caștiga mai intai in 72 de ore, apoi prima…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Al cincilea pachet de sanctiuni pe care Marea Britanie il impune Moscovei include inghetarea totala a activelor celei mai mari institutii bancare din Rusia, Sberbank, si a Credit Bank of Moscow, precum si interzicerea de noi investitii britanice in Rusia, in valoare de peste 14 miliarde de dolari in…