- Noi atacuri ale forțelor ruse au avut loc in Ucraina, o explozie de proporții la uzina Azot din Severodonețk, considerat cel mai fierbinte punct in acest moment de pe harta razboiului ajuns la cea de-a 116-a zi. Ca si la Mariupol, sute de civili din Severodonețk s-au adapostit de bombe in cea mai mare…

- Forțele ruse au ocupat centrul orasului Severodonețk.Fortele ruse au bombardat centrul orasului cu artilerie si i-au alungat pe soldatii ucraineni ramasi acolo, a comunicat Statul Major de la Kiev.

- Mare parte a orașului Severodonețk este acum controlata de ruși, a anunțat Serghei Haidai, șeful administrației militare regionale Lugansk. Ucrainenii au transmis ca au avut loc batalii aprige in mai multe zone din estul orașului din regiunea Lugansk, ziua precedenta. „Rușii distrug totul”, a spus Haidai,…

- Razboi in Ucraina, ziua 104. Oficialii rusi sunt tot mai suparati pe Occident si profereaza amenintari. Luni seara, Moscova a anuntat si noi sanctiuni impotriva unor oficiali din SUA. Dincolo de razboiul efectiv, se vorbeste tot mai acut de un razboi al p

- A 102-a zi a razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Cinci civili au fost uciși sambata in urma exploziilor multiple in apropierea orașului Donețk, a anunțat agenția de presa de stat rusa TASS. Intre timp, sute de oameni fug zilnic din orașul de est Sloviansk.

- A 92-a zi de razboi. In jurul orașului Severodonețk, din estul Ucrainei, au loc batalii aprige”, au declarat oficialii ucraineni. Rusia iși intensifica eforturile de a prelua controlul deplin asupra regiunii Lugansk.

- Este a 36-a zi de razboi in Ucraina. Forțele ruse au continuat sa bombardeze miercuri Kievul și Cernihivul, in ciuda declarațiilor Moscovei ca va „reduce drastic” asaltul militar asupra celor doua orașe.

- Armata rusa a afirmat ca a preluat joi controlul asupra orașului ucrainean Izium, a anunțat agentia de presa a statului, RIA-Novosti, citand Ministerul rus al Apararii. Ucraina neaga informația.