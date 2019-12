Stiri pe aceeasi tema

- Rusia testeaza luni echipamente care urmeaza sa-i permita sa-si izoleze Internetul de serverele mondiale si sa-i garanteze functionarea in cazul unui atac cibernetic mondial, in cadrul unei legi controversate care a intrat in vigoare la inceputul lui noiembrie, relateaza AFP.

- Un test al rachetei hipersonice Kinjal a fost efectuat de Rusia, luna aceasta, in zona arctica, a transmis sambata agentia de presa Tass, citata de Reuters si de Mediafax.Citește și: La cateva zile dupa alegeri, Klaus Iohannis l-a decorat pe șeful SRI și 11 generali și colonei din cadrul Serviciului…

- Un test al rachetei hipersonice Kinjal a fost efectuat de Rusia, luna aceasta, in zona arctica. Informatia vine la o zi dupa ce serviciul secret de informatii danez a avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in nord si a spus ca armata chineza foloseste tot mai mult cercetarea…

- Rolul Europei de ultima destinatie pentru gazele naturale lichefiate (GNL) pe care traderii nu le pot vinde in alta parte se apropie de sfarsit, transmite Bloomberg.In contextul in care depozitele sunt pline, iar iarna pare a fi una blanda, au crescut ingrijorarile cu privire la cat de multe…

- Un tanar de 25 de ani din Ceadar-Lunga fost depistat la vama cu un permis de conducere rusesc fals. Barbatul a recunoscut ca documentul a fost procurat in Rusia, contra sumei de 4000 de ruble rusești.Incidentul s-a petrecut weekendul trecut, in punctul de trecere a frontierei Cahul.

- Doua submarine nucleare rusesti polivalente - 'Nijni Novgorod' si 'Pskov' - au inceput o serie de teste cu un nou tip de arma in Marea Norvegiei, aceste teste urmand sa fie efectuate dupa coborarea la mare adancime a celor doua submersibile, conform media ruse, intre care si portalul newsru.com.Comandamentul…

- ”Relatarea cea mai buna pe care o poate face cineva despre sine nu-i o declarație, ci un angajament - un legamant facut principiilor pe care le prețuiește și viziunii persoanei care spera sa devina”, explica la un moment dat Edward Snowden in biografia sa, ”Dosar permanent”, recent lansata de editura…