Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a criticat puternic miercuri forta europeana Eufor-Althea din Bosnia si Hertegovina (BiH), devenita inutila potrivit Moscovei, in cadrul unei reuniuni semestriale a Consiliului de Securitate al ONU marcate de o opozitie puternica intre rusi si occidentali, transmite AFP preluat de agerpres.…

- Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU care sa se pronunte asupra „provocarlor pline de ura” comise, potrivit Moscovei, de Ucraina la Bucha, unde trupe ruse sunt acuzate de atrocitati impotriva civililor, informeaza stirileprotv.ro .

- Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU care sa se pronunte asupra ”provocarilor pline de ura” comise, potrivit Moscovei, de Ucraina la Bucea, unde trupe ruse sunt acuzate de atrocitati impotriva civililor, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Atat China, cat și India au refuzat sa condamne in mod categoric invazia brutala a Rusiei și ambele state s-au abținut sa voteze rezoluțiile Consiliului de Securitate și a Adunarii Generale a Națiunilor Unite care cer Moscovei sa opreasca imediat atacul asupra Ucrainei, scrie CNN. Faptul ca niciuna…

- Vladimir Putin a spus, joi seara, intr-o declarație de presa, ca operațiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului, iar soldații ruși acționeaza ca niște „adevarați eroi”. Totodata, liderul de la Kremlin a acuzat „neonazistii” ucraineni ca folosesc populatia ca scuturi umane in…

- Este posibil ca Vladimir Putin sa fi supraestimat capacitatea fortelor sale militare de a transa rapid disputa cu rezistenta ucraineana si sa fi subestimat amploarea reactiei occidentale; pe de alta parte, sunt totusi multe necunoscute, de la capacitatea europenilor de a suporta pe termen lung costurile…

- Rusia nu mai are nevoie de relatii diplomatice cu Occidentul dupa ce acesta a impus sanctiuni impotriva Moscovei in urma declansarii "operatiunii militare" in Ucraina, a afirmat sambata fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse,…

- „Prin recunoașterea regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Rusia iși incalca angajamentele și submineaza suveranitatea Ucrainei”, a spus Emmanuel Macron. „Condamn aceasta decizie. Am solicitat o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU și o sancțiune europeana țintita”, a spus președintele…