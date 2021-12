Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat cu succes noua sa racheta spatiala de ultima generație, numita Angara-A5, intr-un demers ce face parte din eforturile Moscovei de a se reimpune ca putere spațiala de prim rang, transmite presa internaționala.

- Armata rusa a anuntat luni ca a efectuat cu succes un nou tir de testare a rachetei hipersonice Zircon, intr-un context al cursei inarmarii cu acest gen de arme, pe care Moscova le considera "invincibile", potrivit AFP. Acest anunt intervine dupa recenta publicare in media americane a unor informatii…

- Armata rusa a anunțat luni, 29 noiembrie, ca a efectuat cu succes un nou tir de testare a unei rachete de croaziera hipersonice de tip Zirkon, in contextul unei curse a inarmarii cu acest tip de racheta, pe care Rusia o considera ”invincibila”. ⚡️????????Russian frigate Admiral Gorshkov has performed…

- Chiar in ziua in care Vladimir Putin a acuzat din nou Occidentul ca face exercitii militare "provocatoare" in Marea Neagra si alte regiuni de la frontiera Rusiei, Moscova a raportat succesul unui alt test cu racheta hipersonica Zirkon.

- Rusia a anuntat joi ca a efectuat cu succes un tir de testare a rachetei de croaziera hipersonica Zircon, o arma de tip nou, pe care Moscova o considera „invincibila” si care ingrijoreaza Occidentul, relateaza AFP.

- Statele Unite au condamnat luni, 15 noiembrie, lansarea „periculoasa” a unei rachete anti-satelit de catre Rusia. Incidentul i-a forțat pe cei șapte oameni de la bordul Stației Spațiale Internaționale – inclusiv doi cosmonauți ruși – sa se refugieze in navele andocate. Potrivit Washingtonului, Moscova…

- Rusia a anuntat luni ca a efectuat cu succes un tir de racheta de croaziera hipersonica - Zircon - de la bordul unui submarin, o arma de tip nou pe care Moscova o considera invincibila si care ingrijoreaza Washingtonul, relateaza AFP. ”Flota rusa a testat pentru prima oara o racheta hipersonica…

- Moscova a anunțat luni, 4 octombrie, ca a experimentat cu succes lansarea unei rachete de croaziera hipersonice Zirkon dintr-un submarin, un nou tip de arma pe care Vladimir Putin o considera invincibila și care ingrijoreaza Washingtonul. „Flota rusa a testat pentru prima data o racheta hipersonica…