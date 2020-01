Rusia a inceput livrarile de gaze naturale catre Europa prin noul gazoduct TurkStream via Turcia, a anunțat duminica directorul general al companiei Bulgartransgaz, operatorul sistemului de transport gaze naturale din Bulgaria, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.

Rusia urmarește sa reduca livrarile de gaze catre Europa via Ucraina in contextul conflictului inghețat dintre cele doua țari și a decis sa construiasca in consecința conducta TurkStream prin Marea Neagra și sa dubleze capacitatea gazoductului NordStream catre Germania prin Marea Baltica.

Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin…