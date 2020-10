Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul a incercat sa dea foc secției de poliție din orașul Kukmor cu un cocktail Molotov și a injunghiat un polițist de cel puțin trei ori in timp ce se incerca arestarea sa, potrivit unui comunicat oficial de presa. Autoritațile spun ca alt polițist a tras focuri de avertizare in…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din regiunea majoritar musulmana Tatarstan a fost impuscat mortal de politia rusa dupa un atac la o sectie de politie unde a injunghiat un ofiter, relateaza Reuters.

- Autoritatile ruse au dispus marti purtarea mastii in anumite locuri publice si le-au cerut autoritatilor regionale sa ia in calcul inchiderea barurilor si a restaurantelor in timpul noptii, dupa o recrudescenta a cazurilor de COVID-19 in Rusia, transmite Reuters și agerpres.ro. Agentia rusa pentru protectia…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad si-a exprimat luni vointa de a aprofunda acordurile economice si comericale cu partenerul sau rus, cu scopul de a atenua impactul sanctiunilor economice impuse regimului sirian, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Al-Assad s-a exprimat intr-o intalnire,…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, locuitor al capitalei, a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, pentru tentativa de viol.

- Kremlinul a anunțat marți ca nu vede deocamdata nevoia unei investigații privind circumstanțele imbolnavirii lui Alexei Navalnii, afirmand ca diagnosticul inițial de otravire pus de medicii germani nu este concludent momentan, relateaza Reuters, citeaza hotnews.ro.

- In Belarus, a fost a doua noapte consecutiva in care oamenii au ieșit pe strazi pentru a manifesta contra realegerii lui Aleksandr Lukașenko. Poliția din Minsk a tras cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa protestatarii furioși, in urma alegerilor prezidențiale de duminica. Totodata, forțele de ordine…