Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anunțat, vineri, 25 februarie, ca limiteaza parțial accesul la rețeaua sociala Facebook a companiei americane Meta, pe care o acuza ca „cenzureaza” mass-media rusa, relateaza Reuters . Autoritatea de reglementare a comunicațiilor de stat din Rusia acuza Facebook ca a ignorat cererile sale…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat vineri pe contul sau de Facebook ca din informatiile centralizate pana in prezent se afla sportivi romani in Rusia, nu si in Ucraina. Este vorba de 12 persoane care se afla la Soci si la Moscova. Citește și: STUDIU – Ivermectina nu previne formele severe…

- Principalul indice bursier rusesc MOEX a incheiat ședința de joi cu 33% mai jos, ca urmare a acțiunii militare a Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat sambata sprijinul aliantei pentru Ucraina, pe fondul indiciilor ca Rusia planuieste o invazie, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a declarat, pentru CNN, ca nu se confirma in realitate anunțul Rusiei ca și-a retras din trupele masate la granița cu Ucraina. Mai mult, a punctat ministrul, nu se vede ca Moscova ar fi cu adevarat deschisa la dialog, ba chiar pare ca ar cauta un pretext pentru…

- Rusia declara inadmisibil sa se desfașoare exerciții NATO langa granițele sale, anunța presa de la Moscova. O declarație in acest sens a venit de la Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei. „Acest lucru este inadmisibil. Se desfașoara manevre ample ale forțelor armate ale…

- Acesta este un pas in plus in tensiunile dintre SUA și Rusia pe dosarul Ucraina. Moscova a lansat marți, 25 ianuarie, manevre militare in sudul Rusiei și in Crimeea, cu exerciții care au implica 6.000 de oameni, avioane de lupta și bombardiere, potrivit agențiilor ruse. Este o operațiune „interarme”…

- Generalul (r) iesean Vasile Roman considera ca Rusia nu isi permite sa inceapa un razboi in Ucraina pentru ca pierderile pentru Moscova ar fi mai mari decat castigurile. Vezi mai jos argumentele invocate de Vasile Roman pe pagina sa de Facebook. „VORBIM DESPRE UN RAZBOI CE NU VA FI Nu pornesti un conflict…