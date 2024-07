Rusia va incepe sa produca piese de schimb pentru aeronavele Boeing și Airbus din cauza sancțiunilor care restricționeaza importul acestor componente din strainatate, a anunțat miercuri ziarul rus Izvestia, citat de Kyiv Independent. Sancțiunile introduse dupa ce Rusia și-a lansat invazia la scara larga a Ucrainei au inclus o interdicție privind capacitatea companiilor aeriene ruse […] The post Rusia susține ca va produce piese de schimb pentru aparatele Boeing și Airbus, forțata de sancțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .